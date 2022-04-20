أنقرة (زمان التركية) – قال مسؤول السياسات الاقتصادية بحزب الخير في تركيا، بيلجه يلماز، إنه لا يستطيع أن يلوم الشباب الراغبين في الهجرة للخارج.

جاد ذلك خلال حلول بيلجه، وهو أستاذ جامعي ضيفا على برنامج تلفزيوني بقناة فوكس تي في.

خلال البرنامج التلفزيوني تم بث تسجيل مصور يعكس آراء طلاب بالمرحلة الثانوية يرغبون في الدراسة بالخارج أثناء مناقشة البطالة في صفوف الشباب داخل تركيا.

وأعرب جميع الشباب خلال الفيديو عن رغبتهم في السفر إلى الخارج لعدم تمتعهم بمستقبل داخل تركيا.

وتضمن اللقاء سؤال مراسل قناة فوكس تي في أحد الشباب عن السبب الذي دفعه في الاعتقاد بأن الشباب لا يتمتع بمستقبل داخل تركيا. وفي إجابته عن هذا السؤال اوضح الشاب أن سياسات السلطة الحاكمة هي من دفعت الشباب إلى التفكير بهذا المنوال.

وأثناء مشاهدته اللقاء اغرورقت عينا يلماز بالدموع وعلق على الأمر، قائلا: “لا أستطيع أن ألوم الشباب، فسبب رحيلهم هو سبب عودتي. نحن لا نستطيع تقديم مستقبل لهؤلاء الشباب. نحن نعتقلهم لمجرد نشرهم تغريدة. لم يعد هناك حريات ولا كفاءة بالبلاد وانهار النظام الدراسي. ماذا يسعهم أن يفعلوا؟”.