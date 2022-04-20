أنقرة (زمان التركية) – ألزمت المحكمة العليا التركية زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، بدفع تعويض قيمته 35 ألف ليرة لصالح الرئيس رجب طيب أردوغان، بموجب دعوى تعويض.

وأعلن حسين أيدين، محامي الرئيس رجب طيب أردوغان، عبر حسابه على تويتر، أن كيليتشدار أوغلو سيدفع 35 ألف ليرة.

أوضح أيدين في تغريدته أن إجمالي التعويضات التي يجب على كيليتشدار أوغلو دفعها ارتفع إلى 195 ألف ليرة.

دعوى التعويض الاخيرة رفعها أردوغان على كيليتشدار أوغلو، بعد حديثه بشأن تهرب عدد من أفراد أسرة أردوغان من الضرائب من خلال نقل رؤوس أموال ضخمة إلى جزيرة مان المعروفة شبأنها ضمن الملاذات الضريبية.