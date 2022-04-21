أنقرة (زمان التركية) – سخر رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معتبرًا أنه يقدم تبريرات غير منطقية، لاختلاف مواقفه.

كيليتشدار أوغلو علق على تصريح أردوغان حول فلسطين، الذي قال فيه: “لن نوافق أبدًا على القمع في القدس وأجزاء أخرى من فلسطين. علاقاتنا السياسية والاقتصادية مع إسرائيل مختلفة، وقضيتنا للقدس مختلفة”.

كيليتشدار أوغلو قال في تغريدة ساخرة على تويتر، “أردوغان دوما مختلف”.

وأضاف كيليتشدار أوغلو: “مقتل خاشقجي أمر مختلف. القس الأمريكي برونسون أمر مختلف. شهداء مافي مرمرة مختلفون. منذ الأمس واللاجئون هم أيضا أمر مختلف. فهمك للأخلاق مختلف” يا أردوغان.