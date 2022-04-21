أنقرة (زمان التركية) – سجل مؤشر ثقة المستهلك في تركيا أدنى مستوياته على الإطلاق، بعد تراجعه خلال شهر أبريل/ نيسان الجاري مقارنة بالشهر السابق.

وتراجع مؤشر ثقة المستهلك بنحو 7.3 في المئة خلال الشهر الجاري ليسجل 67.3 في المئة وهي النسبة الأدنى على الإطلاق التي يسجلها المؤشر منذ بدء العمل به.

وفي مارس/ آذار الماضي سجل المؤشر نحو 72.5 في المئة، بحسب بيانات هيئة الإحصاء والبنك المركزي.

وتجاوز معدل التضخم النقدي في تركيا خلال مارس الماضي 61 بالمئة.

جدير بالذكر أنه خلال الأزمة العالمية في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2008 سجل المؤشر نحو 73.9 في المئة. وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي سجل المؤشر أدنى مستوياته خلال عام 2021 بواقع 68.9 في المئة.