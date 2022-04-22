أنقرة (زمان التركية) – قال زعيم حزب المعارضة التركية كمال كيليجدار أوغلو، أن الكهرباء قطعت عن منزله بعد رفضه سداد فواتيرها منذ فبراير الماضي، احتجاجا على الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة.

وقفز معدل التضخم في يناير في تركيا إلى نحو 50 في المئة بعد انهيار قيمة العملة في أواخر العام الماضي وسط سياسة الإبقاء على أسعار فائدة منخفضة، ما زاد تكلفة المعيشة. ورفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 في المئة، لكنها زادت أيضا أسعار الغاز والكهرباء والبنزين ورسوم الطرق لتعويض تقلب أسعار الواردات.

وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري في مقطع فيديو في فبراير: “منذ اليوم، لن أدفع فواتير الكهرباء في مسكني حتى يتراجع أردوغان عن الزيادات في الأسعار التي فرضها في 31 ديسمبر”.