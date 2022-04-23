أنقرة (زمان التركية)ــ تم قطع الكهرباء عن منزل زعيم حزب المعارضة كمال كيليجدار أوغلو بعد أن رفض دفع فواتير الكهرباء احتجاجًا على الزيادات الحادة في رسوم الطاقة.

وقال كمال كيليجدار أوغلو في رسالة فيديو نشرها على تويتر: “تلقيت للتو أخبارًا من زوجتي تفيد بقطع الكهرباء عن منزلنا اليوم.. أؤكد أن ما أقوم به ليس دعوة حتى إلى العصيان المدني … خطوتي هذه تهدف إلى المشاركة في معاناة حوالي 4 ملايين من المواطنين الذين انقطع عن الكهرباء منازلهم لعجزهم عن سداد فاتورة الكهرباء العالية للغاية”.

أضاف زعيم حزب الشعب الجمهوري أن زيادات الطاقة في تركيا سجلت أكثر من 400 في المائة على مدى السنوات الثلاث الماضية، مؤكدا أنه حث الحكومة على التراجع عن الزيادات دون جدوى.

وشدد كيليجدار أوغلو على أنه لا يمكن قبول قطع الكهرباء عن المواطنين أبدًا، حيث إن التزويد بالطاقة حق أساسي من حقوق الإنسان، مثل الخبز والهواء ، مثل الماء، على حد تعبيره.

يعاني الأتراك من ارتفاع حاد في التضخم وارتفاع فواتير الطاقة، ففي يناير رفعت تركيا رسوم الكهرباء المنزلية والغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى 130 في المائة لبعض الأسر بذريعة الزيادة في أسعار الطاقة العالمية، مما أثار احتجاجات في عدد من المدن والبلدات.

كما شهد حوالي 4.5 مليون شخص في تركيا انقطاعًا في إمدادات الكهرباء والغاز الطبيعي في عام 2021 بعد أن فشلوا في دفع فواتيرهم وسط ارتفاع أسعار الطاقة، وفقًا لبيانات نشرتها وزارة الطاقة والموارد الطبيعية في وقت سابق من هذا الشهر.

أظهر استطلاع رأي حديث لمؤسسة “متروبول” للأبحاث، أن 1 من كل 5 أشخاص في تركيا لا يستطيع دفع فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي.

تشير بيانات رسمية إلى أنه تم قطع الكهرباء والغاز الطبيعي في تركيا عن 4.5 ملايين أسرة خلال عام 2021، بسبب عدم سداد الفواتير، ومن المتوقع أن يتزايد الرقم في 2022 بسبب رفع الرسوم بداية هذا العام.