أنقرة (زمان التركية) – يشعر فريق طرابزون سبور التركي بالحماس للفوز بالبطولة، بعد فوزه على نظيره أضنة دميرسبور.

طرابزون سبور، الذي واجه أضنة دميرسبور خارج ملعبه في الأسبوع 34 من الدوري الممتاز، فاز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وسجل أهداف طرابزون سبور برونو بيريز في الدقيقة 7 من ركلة جزاء، وأندرياس كورنيليوس في الدقيقة 12، ودجانيني في الدقيقة 61.

أما الهدف الوحيد لأضنة دمير سبور فسجله ماتياس فارغاس في الدقيقة 75.

وبهذه النتيجة يواصل طرابزون سبور تصدره للدوري التركي بإجمالي نقاط 76، ويقترب أكثر وأكثر من البطولة.

سيكون كافياً أن يخسر فنربخشة نقطة واحدة، ومن أجل الإعلان رسميًا عن فوز طرابزون سبور بالبطولة.

وتبلغ نقاط فنربخشة في جدول الدوري التركي 65 نقطة، حيث يحتل المركز الثاني.