أنقرة (زمان التركية) – قررت محكمة في العاصمة التركية أنقرة اعتقال 18 ناشطا وسياسيا مؤيدا للأكراد، والإفراج المشروط عن 30 آخرين يوم الأحد في إطار ما يسمى بـ”قضية احتجاجات “كوباني” التي اندلعت في جميع أنحاء البلاد عام 2014 لدعم أكراد سوريا تجاه هجمات داعش.

يأتي القرار بعدما أصدر مكتب المدعي العام في أنقرة يوم 12 من أبريل الجاري مذكرات توقيف بحق 91 شخصًا، 48 منهم اعتقلوا في نفس اليوم، بتهمة الصلة بحزب العمال الكردستاني المحظور.

وكالة ميزوبوتاميا أفادت أن المعتقلين أجبروا على الانتظار لمدة 12 يومًا في الحجز، وتمت محاكمتهم في ثلاث محاكم مختلفة اعتبارًا من يوم السبت.

وكشفت الوكالة أن المعتقلين متهمون بالانتماء إلى منظمة إرهابية، وبتمويل الإرهاب، وبغسيل الأموال المرتبطة بالجرائم، مشيرة إلى أن المحكمة جمدت الأسبوع الماضي أصول جميع المشتبه بهم البالغ عددهم 91 شخصًا.

قضية كوباني تتعلق بالاحتجاجات الواسعة التي نُظمت بين 6 و 8 أكتوبر من عام 2014 ضد حصار داعش لمدينة كوباني الكردية السورية، ويواجه المشتبه بهم في إطارها بالتحريض على العنف الذي أسفر عن 30 حالة وفاة.

بدأت القضية بتوجيه لائحة اتهام ضد 108 سياسيين أكراد ومدنيين ينتمون إلى حزب الشعوب الديمقراطي المعارض المؤيد للأكراد في عام 2020، وأصبحت هذه اللائحة من الأدلة الرئيسية في قضية رفعت لدى المحكمة الدستورية لإغلاق الحزب.