أنقرة (زمان التركية) – اتهمت الحكومة اليونانية يوم الأربعاء تركيا بإثارة التوترات في بحر إيجه من خلال الإصرار على انتهاك مجالها الجوي بطائرات حربية.

المتحدث باسم وزارة الخارجية ألكسندروس بابويوانو، قال في بيان صحفي للمراسلين الدبلوماسيين في العاصمة أثينا: “الأرقام تتحدث عن نفسها”، مفصلا أن اليونان سجلت 168 انتهاكًا للمجال الجوي، و42 تحليقًا غير قانوني في يوم واحد يوم الأربعاء الموافق لـ27 أبريل.

وصف بابايوانو استفزازات تركيا بأنها “غير مسبوقة”، مضيفًا أن الطائرات العسكرية التركية حلقت أيضًا فوق الجزر اليونانية المأهولة في شرق بحر إيجة، بما في ذلك رودوس وكوس وكاليمنوس.

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية اليونانية أن يوم الأربعاء الماضي شهد تحطيم الرقم القياسي السابق لتحليقات ليوم واحد في 2020 والذي كان 23 تحليقًا.

وقال بابايوانو: “في هذه اللحظة الحرجة والصعبة التي تواجهها أوروبا وحلف شمال الأطلسي، ينتهك سلوك تركيا المبادئ الأساسية للقانون الدولي، كما يقوض تماسك الناتو”.

واعتبر بابايوانو أن التوغلات التركية المتكررة تتعارض مع روح علاقات حسن الجوار التي تنميها اليونان، على حد تعبيره.

وأكد بابايوانو أن بلاده أبلغت كلا من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي أن ما تقوم به تركيا انتهاك للسيادة اليونانية، معلنًا أن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس سيثير القضية خلال زيارته للولايات المتحدة يومي 16 و17 مايو.