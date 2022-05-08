أنقرة (زمان التركية) – تعهد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، بإكمال جميع مشاريع الري الزراعية في تركيا حال وصولهم إلى الحكم، بقيمة لا تزيد عن ثلث تكلفة قناة إسطنبول.

وأوضح باباجان أنه خلال السنوات الخمس الأولى يمكن إكمال جميع استثمارات الري في تركيا من السدود، البرك، أنظمة توزيع المياه المضغوطة، الرش، التنقيط، بثلث الأموال التي سيتم إنفاقها على قناة إسطنبول.

ويواجه مشروع قناة إسطنبول الذي يصر عليه الرئيس رجب طيب أردوغان معارضة شديدة.

وأكد باباجان أن الدولة بحاجة إلى سياسة زراعية واضحة، على المدى المتوسط ​​والطويل.

قال باباجان: “على الدولة أن ترهق نفسها وتضع خطة وبرنامج. يجب الإعلان عن الدعم مسبقًا. قبل تحديد أي محصول سيزرعه، يحتاج المزارع إلى أن يعرف من البداية مقدار الدعم الذي سيحصل عليه من الحكومة. ويحتاج إلى الحصول على هذا الدعم على الفور في نفس العام”.

وطالب باباجان بضرورة تجميد الديون القديمة على المزارعين بدون فائدة وتمديدها إلى أجل طويل مع فترة سماح مدتها سنتان.

وتابع باباجان: “بمعنى آخر، يحتاج المزارع إلى التخلص من عبء الديون على ظهره. يجب أن تغطي الدولة بالضبط 50 بالمائة من تكلفة الأسمدة. . يمكن للدولة أن تدفع نصفها. لا يوجد مشكلة. ما يصل إلى 50 في المائة من الدعم في التغذية أمر لا بد منه”.