أنقرة (زمان التركية) – أبدى فاسيل بودنار، سفير أوكرانيا في تركيا، انزعاجه من تنظيم أعضاء الجالية الروسية في تركيا احتفالا بيوم النصر، وقال إن الفاعلية غرضها دعم هجمات الجيش الروسي على أوكرانيا.

وقال بودنار في بيان يوم الأحد، إن الروس المقيمين في تركيا يخططون لتنظيم أنشطة دعائية يومي 8 و9 مايو لدعم الحرب التي شنتها بلادهم علينا، وذلك بحجة الاحتفالات بيوم النصر على النازية في الحرب العالمية الثانية.

وأكد بودنار أن الهدف الرئيسي من هذه الوقفة سيكون “دعم حرب روسيا ضد أوكرانيا وإظهار الولاء لبوتين المجرم”.

وأضاف بودنار: “إنهم يثيرون العداء الدولي، ويثيرون الصراعات، ويحاولون تبرير غزو أراضي دولتنا بمثل هذه الأعمال، وبهذه التصرفات يمكن الافتراء على أوكرانيا”.

وقال السفير الأوكراني، معربًا عن احتمال الإساءة للرموز الأوكرانية في الوقفة: “إنني أدعو مواطني أوكرانيا وتركيا والدبلوماسيين الأجانب إلى عدم المشاركة في أعمال الدعاية الروسية، وعدم دعم الحرب وبوتين”.

وبمناسبة 9 مايو، الذي يُحتفل به في روسيا بعنوان “يوم النصر”، أقيم اليوم الاثنين، استعراض عسكري في الميدان الأحمر بحضور الرئيس فلاديمير بوتين، ونظمت مسيرات كبيرة، في مدن روسية مختلفة، كما نظمت مسيرات مماثلة في مدينة خيرسون الأوكرانية التي يسيطر عليها الجيش الروسي.

وقال بوتين اليوم خلال الاحتفال إن، الحرب على أوكرانيا كانت ضرورية لمنع وقوع اعتداء كانت تخطط له أوكرانيا وحلف الناتو.