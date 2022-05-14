أنقرة (زمان التركية)ــ يزور الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تركيا يوم الأحد في زيارة تستغرق يومين، بدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وفق بيان مكتوب صادر عن السفارة الجزائرية في أنقرة، يجري تبون زيارة رسمية إلى تركيا في الفترة من 16 إلى 17 مايو الجاري، بدعوة من أردوغان، وأشار البيان إلى أنه ستجري محادثات شاملة حول عدد من القضايا.

وأوضح البيان أن الزيارة تزامنت مع الإصلاحات التي اتبعتها الجزائر وتركيا، والتي تحافظ على علاقات الصداقة والتضامن التاريخية، لضمان إدراج اقتصاداتهما في الاقتصاد العالمي، والعمل على تعزيز الحوار حول جميع القضايا الدولية.

وتم الإشارة في البيان على أن التجارة الثنائية شهدت نموا كبيرا في السنوات الأخيرة، مما يعكس تميز العلاقات السياسية ونية كلا البلدين لإقامة شراكة نموذجية.

خلال الزيارة سيترأس تبون وأردوغان “الدورة الأولى لمجلس التعاون رفيع المستوى”. ووفق البيان، هذه الجلسة ستوفر للرئيسين الفرصة لتقييم التعاون الثنائي وإمكانيات إعطاء دفعة جديدة هذا التعاون. وفي الوقت نفسه، سيمكن من حشد الجهود لزيادة تكثيف الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين.