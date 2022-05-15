أنقرة (زمان التركية) – قال أحمد ترك عمدة بلدية ماردين الذي تم إقصاؤه وتعيين وصي خلفا له، إنه لا يتوقع أن يصوت الأكراد لصالح منصور يافاش عمدة أنقرة حال ترشحه للانتخابات الرئاسية.

وخلال لقاء مع صحيفة الاندبندنت التركية قال ترك إن منصور يافاش: “لا أعتقد أن يافاش سينال دعم الأكراد في حال ترشحه”.

ترك تطرق أيضا إلى الحديث عن عمدة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، المتوقع ترشحه للانتخابات الرئاسية.

أشار ترك إلى “التفاوت بين الكلمة التي ألقاها – عمدة إسطنبول-أمام سكان مدينة دياربكر عقب انتخابه رئيسا لبلدية إسطنبول وبين كلمته الأخيرة التي ألقاها بمدينة ريزا”.

علق ترك إلى ما يثار عن إغلاق الحزب الكردي، قائلا: “أرى أنهم يسعون لإغلاق الحزب، فمواقف القضاء تعكس هذا. في الواقع المنظومة القضائية انهارت في السنوات الأخيرة لحكم العدالة والتنمية، لأن المجتمع والمواطن أيضا انهاروا. انظروا إلى البرلمان، لقد خلق أجواء من الخصومة والكراهية والحقد جعلت النواب يعتبرون بعضهم الأبعاض أعداء يتوجب القضاء عليهم”.

وأضاف أحمد ترك أن الخصومة طالت أيضا صفوف حزب العدالة والتنمية الحاكم، قائلا: “بات هناك فصائل انتهازية تصارع بعضها البعض ويعمل كل منها على تصفية الآخر”.

أكد ترك أن تحالف الشعب المعارض لن يفوز بالانتخابات بدون أصوات الأكراد، مفيدا أن هذه الديناميكية ضرورية للإسهام في جميع مجالات الحياة ما بعد السلطة الحالية وليس فقط للفوز بالانتخابات.