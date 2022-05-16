أنقرة (زمان التركية) – نظم عدد من شباب الحزب الشيوعي التركي، احتجاجا بالقرب من قاعدة إنجرليك الجوية في ولاية أضنة جنوب تركيا، يطالب بطرد قوات حلف الناتو من تركيا.

وحمل المتظاهرون لافتات مكتوب عليها “اخرجوا الناتو من بلادنا، هذه البلد ملكنا. لا تحني رأسك، حافظ على بلدك. هذا الشعب ليس للبيع”.

ويستخدم حلف الناتو قاعدة أنجرليك الجوية التركية التي يتواجد فيها سلاح الجو الأمريكي بشكل دائم.

المحتجون قالوا إنهم يحيون الذكرى الخمسين لإعدام 68 من قادة الحركة الطلابية من بينهم دنيز جيزميش ويوسف أصلان وحسين عنان.

وأصدر المتظاهرون بيانا قالوا فيه: “نذكركم مرة أخرى: تهاجمون العمال والشباب والاشتراكية بلاهوادة، ونحن هنا لوقف هذا الهجوم”.

وأضاف البيان: “سنطرد الناتو من هذه الأراضي. سنستولي على قاعدة إنجرليك الجوية. نحن الشباب الشيوعي في تركيا، سننشئ تركيا اشتراكية مستقلة. يسقط الناتو! فلتسقط الإمبريالية! تعيش تركيا الاشتراكية المستقلة بالكامل!”.