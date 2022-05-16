أنقرة (زمان التركية) – سخر زعيم حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، من إصرار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على التصريح بأن التضخم في تركيا سينخفض بينما جميع الدلائل تشير إلى عكس ذلك.

تصريحات باباجان جاءت خلال كلمة في المؤتمر الأول العادي لحزبه في منطقة “كاتشيروان” بالعاصمة التركية أنقرة.

باباجان قال ساخرًا إن الجميع يعرف أنه عندما يتم طباعة النقود في البنك المركزي التركي بلا مقابل وبدون قيود، فإن التضخم سيرتفع، ولكن الشخص الوحيد الذي لا يعرف ذلك في تركيا هو الرئيس أردوغان.

قفز معدل التضخم النقدي في تركيا إلى نحو 70 بالمئة.

وأشار باباجان إلى وصول سعر البنزين والديزل إلى حوالي 20 ليرة، مشيرا إلى أن أردوغان هو السبب في هذه الزيادة، مؤكدًا أن ارتفاع السعر العالمي لا يجعل سعر البنزين والديزل يتجاوز 9 أو 10 ليرات.

وأكد باباجان أن حزبه سيصلح الاقتصاد، وينهي حالة الغلاء والبطالة والفقر في البلاد بشكل صحيح، إذا وصل إلى السلطة.

وذكر باباجان أن حزبه حقق أعلى زيادة في العضوية في الفترة الأخيرة، حيث تجاوز عدد أعضائه 150 ألفًا.

وتابع باباجان: “نحن نقف إلى جانب الشباب الذين يناضلون من أجل حرية وطنهم والذين تم حظر أنشطتهم، نحن نقف مع من تم تبرئة ساحتهم ولم تسترد حقوقهم، نحن نقف إلى جانب جميع مواطنينا الذين يتعرضون للتمييز، والذين يشعرون بأنهم من الدرجة الثانية ومن يشعرون بالدونية”.