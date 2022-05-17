أنقرة (زمان التركية) – أطلقت السلطات في تركيا حملة اعتقال تستهدف 224 موظفا بتهمة الرشوة والتزوير في بلدية كاديكوي بمدينة إسطنبول.

وشنت فرق مكافحة الجرائم المالية حملات أمنية متزامنة بالتنسيق مع مكتب تحقيقات جرائم الموظفين بنيابة الأناضول بحق 224 موظفا من بينهم 54 موظف حكومي غالبيتهم يعملون كمهندسين وعناصر أمن لدى البلدية التي يديرها حزب الشعب الجمهوري.

تم مداهمة العديد من المنازل في إسطنبول وإزمير وأضنة وكوجالي وشرناق، لإجراء التفتيش.

تأتي الحملة الأمنية بعد أن وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة تلقي وتقديم رشاوى، والتوسط والتزوير في الأوراق الرسمية.

وأسفرت الحملة الأمنية المستمرة في مختلف المدن عن إلقاء القبض على 194 من أصل 224 متهمًا.