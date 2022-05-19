أنقرة (زمان التركية) – قال السفير التركي السابق لدى واشنطن، نامق تان، إن الموقف التركي من فنلندا والسويد الراغبتان في الانضمام إلى حلف الناتو، يستهدف الداخل.

وأكد تان في مقال بموقع YetkinReport أن تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، العنيفة بشأن عضوية فنلندا والسويد في حلف الناتو لم تستند على دراسة عقلانية وواقعية وشمولية بعيدة عن المشاعر.

وأضاف تان أن تصريحات أردوغان بمثابة حاملة لإبعاد الأنظار عن المشاكل الداخلية التي تشهدها تركيا ومحاولة منه لاسترداد القاعدة الانتخابية للحزب الحاكم.

السفير السابق قال: “أرى أن الموقف الانتهازي للسلطة الحاكمة يهدف لاستعادة القاعدة الانتخابية للحزب التي تشهد تراجعا ولأجل إخفاء المشكلات الاقتصادية”.

وأعرب تان عن آماله ألا تضطر تركيا لدفع ثمن باهظ على صعيد العلاقات السياسية والاقتصادية بسبب هذه الأخطاء، قائلا: “على تركيا إدارة علاقاتها الدولية بما يتوافق مع حلفائها دون إغفالها كونها عنصرا مؤثرا في السياسة الخارجية لحلف الناتو والاتحاد الأوروبي”.

أضاف أن مشاركة تركيا “ضمن الهيكل السياسي والاقتصادي والاجتماعي للغرب يزيدها قوة، ويجب الحرص على تقديم إسهامات بناءة لعملية إصلاح وإعادة هيكلة التحالف الذي تشارك ضمنه”.

هذا وشدد تان على ضرورة تعامل تركيا كشريك أهل بالثقة كسابق عهدها.

ويقول الرئيس أردوغان إنه يرفض انضمام السويد إلى الناتو باعتبارها حاضنة لحزب العمال الكردستاني، المصنف تنظيما إرهابيا.