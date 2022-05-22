إسطنبول (زمان التركية) – احتشد الآلاف في إسطنبول احتجاجا على إدانة أمينة شعبة حزب الشعب الجمهوري في المدينة جانان كافتانجي أوغلو بتهمة إهانة الرئيس والدولة والصلة المزعومة بالتنظيمات الإرهابية، دعما لما تتعرض له من ضغوط سياسية.

وفقًا للرقم الذي أعلنته شعبة حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، فإن عدد المشاركين يوم السبت في المظاهرة الاحتجاجية ضد قرار سجن جانان كافتانجي أوغلو بلغ 600 ألف شخص.

وتتهم المعارضة الرئيس أردوغان بإثارة موجة علمانية وأخرى إسلامية لتوظيف الطاقة المتولدة منهما في رصّ صفوف أنصاره قبيل انتخابات 2023.

وتستمر حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا في استغلال “تهمة إهانة الرئيس” لقمع الأصوات المعارضة، ويشكل تأييد محكمة النقض لقرار سجن القيادية في حزب الشعب الجمهوري المعارض جانان كافتانجي أوغلو آخر مثال على ذلك.

قضت المحكمة بسجن جانان كافتانجي أوغلو بنحو خمس سنوات، وهي تعتبر أحد أقوى الشخصيات بالحزب المعارض، وقد لعبت دورا كبيرا في فوز مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو ببلدية إسطنبول واختطافها من يد حزب العدالة والتنمية الحاكم في انتخابات 2019 المحلية.