أنقرة (زمان التركية) – كشف بيانات رسمية عن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية خلال شهر مارس/ آذار بنحو 9.3 في المئة على الصعيد الشهري وبنحو 110 في المئة بشكل صوري على الصعيد السنوي.

يأتي ذلك وفق البيانات الصادرة عن البنك المركزي التركي، بخصوص مؤشر أسعار الوحدات السكينة لشهر مارس/ آذار.

وخلال تلك الفترة ارتفعت أسعار الوحدات السكنية على الصعيد الشهري بنحو 9.8 في المئة في إسطنبول و9.6 في المئة في أنقرة و10.6 في المئة في إزمير.

وعلى الصعيد السنوي ارتفعت أسعار الوحدات السكنية في إسطنبول لنحو 122 في المئة وفي أنقرة بنحو 111.7 في المئة وفي إزمير بنحو 105.9 في المئة.

ويشهد قطاع الإنشاءات في تركيا أزمة بسبب ارتفاع أسعار المدخلات، في ظل تراجع قيمة الليرة التركية.

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