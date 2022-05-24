أنقرة (زمان التركية) – تراجع رئيس حزب الرفاه من جديد التركي، فاتح أربكان، عن قرار دعم الحزب للرئيس أردوغان حال وصوله إلى الجولة الثانية في الانتخابات الرئاسية.

وذكر أربكان أن هذا القرار أثار انتقادات داخل الحزب، قائلا: “إعلاننا دعم أردوغان حال ما إن انحسر المنصب الرئاسي بينه وبين كيليجدار أوغلو، جعلنا نعاني. هذا الأمر أثار حالة من الانزعاج جعلتنا نقرر عدم دعم أردوغان حتى وإن حدث وضعا كالسابق سرده”.

وأكد أربكان أنه لم يتوقع أن يثير قرار دعم أردوغان خلال الجولة الثانية كل هذه الانتقادات، مفيدا أن عدم دعم الطرفين سيكون خيارًا أفضل.

بعد دعوة رئيس حزب النصر، أوميت أوزداغ، أن يكون منصور يافاش مرشحا رئاسيا عن تحالف الأمة المعارض، خرج فاتح أربكان ليؤيد هذا الرأي هو الآخر.

أربكان نجل رئيس الوزراء الأسبق نجم الدين أربكان قال قبل أيام خلال مشاركته في برنامج “سياسة الأحد” على قناة “Tv100” التركية، إنه يجب أن يكون منصور يافاش هو مرشح الرئاسة لتحالف الأمة المعارض.

وفي سياق متصل، أشار أربكان إلى أنه إذا وصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للجولة الثانية في الانتخابات، فإن حزبه سيدعم أردوغان.

وشدد أربكان على أنهم سيدعمون أردوغان ولكن بتنفيذ عدة شروط معينة، لم يعلن عنها.

يذكر أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وعمدة أنقرة منصور يافاش، المنتميان لحزب الشعب الجمهوري، يحظيان بشعبية كبيرة تؤهلهما للترشح في الانتخابات الرئاسية ومنافسة الرئيس أردوغان.