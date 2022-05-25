بروكسل (زمان التركية) – بعد يوم من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه لم يعد يعترف بوجود رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس وسيرفض مقابلته في القمة المزمعة، حثت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء تركيا، الدولة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، على الابتعاد عن الأنشطة التي تزيد التوتر مع أعضاء الكتلة الحاليين.

في حديثها إلى صحيفة كاثيميريني، أكدت دانا سبينانت، نائبة رئيس المتحدث باسم المفوضية، أن “ميتسوتاكيس هو زعيم حكومة لدولة عضو بالاتحاد الأوروبي، المعترف بها على هذا النحو من قبل العالم بأسره”.

وذكرت دانا سبينانت أن استنتاجات المجلس الأوروبي في مارس ويونيو 2021 تشير إلى أنه من المتوقع أن تتفاوض تركيا بشكل بناء مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، وتتخذ خطوات نحو وقف التصعيد.

وأضافت دانا سبينانت أن “احترام الجيران وتعزيز علاقات حسن الجوار يشكلان الأساس للتعاون البناء مع الاتحاد الأوروبي”.

أردوغان قال يوم الاثنين إن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس “لم يعد موجودا” بالنسبة له، وذلك بعد زيارته للولايات المتحدة وشكواه إليها مواقف الحكومة التركية في قضايا المنطقة.

واتهم أردوغان ميتسوتاكيس بمحاولة منع الولايات المتحدة من بيع طائرات مقاتلة من طراز F-16 إلى تركيا، حيث قال: “اتفقنا معه على عدم إدراج دول ثالثة في خلافاتنا. وعلى الرغم من ذلك، فقد زار الولايات المتحدة الأسبوع الماضي وتحدث في الكونجرس محذرا من تسليم طائرات F-16 إلينا”.

وأعرب أردوغان عن غضبه من رئيس الوزراء اليوناني قائلا: “إنه لم يعد موجودا بالنسبة لي. لن أوافق على مقابلته. سنواصل طريقنا مع السياسيين الشرفاء”، على حد تعبيره.

لا تزال تركيا واليونان، العضوان في الناتو، على خلاف حول سلسلة من القضايا، مثل الحقوق البحرية والمجال الجوي وقبرص المنقسمة عرقيًا.

وصلت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى أدنى مستوى لها منذ عقود في عام 2020 بعد أن أرسلت تركيا سفينة أبحاث زلزالية إلى المياه التي تطالب بها اليونان للبحث عن الغاز الطبيعي.

وكانت واشنطن استبعدت أنقرة من برنامج الطائرات المقاتلة F-35 في عام 2019 بسبب شرائها أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية الصنع S-400، بسبب أنها غير متوافقة مع أسلحة الناتو وتشكيلها خطرًا أمنيًا على أعضاء الناتو.