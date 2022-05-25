أنقرة (زمان التركية) – تقدم الجانب التركي بطلب لكل من فنلندا والسويد لتوقيع “اتفاق مكتوب” يضمن تحقيق مطالبه بشأن وقف الدولتين دعمهما للتنظيمات التي تصنفها أنقرة تنظيمات إرهابية مقابل موافقتها على طلب انضمامها لحلف الناتو.

وتعارض تركيا انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو بسبب دعمهما المزعوم للتنظيمات الإرهابية داخل تركيا.

وتبين أن الجانب التركي طالب الدولتين الراغبتين في تخطي هذه العقبة بالتوقيع على اتفاق مكتوب يتضمن موافقتهما على مطالبه.

وخلال إجابته عن أسئلة الصحفيين في فلسطين التي استهل بها زيارته إلى تل أبيب أفاد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن وفدين من فنلندا والسويد سيصلان إلى أنقرة مساء اليوم قائلا: “فنلندا والسويد طالبتا بإرسال وفود إلى تركيا لبحث الأمر، والسيد الرئيس قَبِلَ الطلب باعتبار أننا نفضل الدبلوماسية دائما”.

وأضاف جاويش أوغلو أن يوم غد سيشهد اجتماعا ثلاثيا بين تركيا وفنلندا والسويد، مفيدا أن الرئيس التركي طرح الطلب المتعلق بالتوقيع على اتفاق مكتوب خلال اتصال هاتفي يوم أمس.