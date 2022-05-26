أنقرة (زمان التركية) – وجهت رئيسة حزب الخير، ميرال أكشينار، انتقادات لاذعة إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

خلال اجتماع كتلة حزب الخير بالبرلمان، قالت أكشينار إن “تخبطات أردوغان بعد إدراكه خسارته للانتخابات المقبلة باتت واضحة للجميع”. وفق تعبيرها

قالت أكشنيار: “ينتابنا الضحك ونحن نشاهد تصرفه كعفريت تسمانيا. لم يتبقى سوى القليل لمعرفة من سيلقنه الشعب درسا”.

شيطان تسمانيا أو عفريت تسمانيا، هو حيوان من الثدييات يتواجد فقط في البر الأسترالي في جزيرة تسمانيا. وفق ويكيبيديا

أكشينار شككت في نوايا أردوغان بشأن إعلانه معارضة عضوية فنلندا والسويد بحلف الناتو بسبب دعمهم حزب العمال الكردستاني، قائلة: “إن كان هدفك التفاوض على المال فواجبنا أن نتصدى لهذا. لن نسمح باستغلال دماء شهدائنا للتفاوض على المال مع أوروبا. لقد سبق وأن أسيء استغلال حسن نوايا تركيا تجاه الغرب مرات عدة. وعلى من ينتظرون من تركيا إبداء حسن النية تجاه عضوية فنلندا والسويد أن يعيدوا النظر إلى نواياهم، نحن نريد اتخاذ قرارا يدعم مصالح الشعب”.

وأشارت أكشينار إلى الأخبار المتداولة حول بيع تركيا ذهبها بالبنك المركزي بسعر أقل من قيمته الفعلية، قائلة: “لا نريد أن نفكر في أن البنك المركزي هو تلك المؤسسة التي قامت ببيع آخر ما نمتلك من أصول قيمة مثلما يفعل التاجر المفلس، لكن للأسف هذه المرحلة التي بلغها هذا النظام القائم على إرادة شخص واحد بموجب القرارات غير العلمية والمنطقة التي باتت اعتيادية”.

هذا وحمّلت أكشينار أردوغان مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تركيا حاليا بقولها: “كلما تضاءل احتياطي البنك المركزي ارتفعت علاوة المخاطر. وكلما ارتفعت علاوة المخاطر ارتفعت قيمة الدولار. وكلما ارتفعت قيمة الدولار ارتفعت فاتورة نظام ودائع الليرة المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف. وكلما تدخلت في سعر صرف الدولار لتقليص تلك الفاتورة يتضاءل احتياطي البنك المركزي”.