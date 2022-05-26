أنقرة (زمان التركية) – قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إن بلاده تلقت موقفا إيجابيا تجاه رفع العقوبات المفروضة على الصناعات الدفاعية التركية.

انتهى الاجتماع الذي عقده الوفد التركي للتشاور مع الوفدين السويدي والفنلندي بشأن طلبات عضوية الناتو.

وفي تصريحات عقب الاجتماع، قال المتحدث باسم الرئاسة، إبراهيم كالين، إنهم يرون موقفًا إيجابيًا تجاه رفع عقوبات الصناعة الدفاعية.

كما أوضح كالين أنه نقل إلى الوفدين السويدي والفنلندي، وجهة نظر بلاده بأنه لا يوجد تمييز بين حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب.

وأضاف كالين: “نتوقع اتخاذ خطوات ملموسة ضد المنظمات الإرهابية. طالبنا بتسليم أعضاء التنظيمات الإرهابية. لقد أعربنا عن أننا سنواصل معركتنا ضد وجود حركة الخدمة في السويد وفنلندا ودول أوروبية أخرى بتصميم كامل”.

وأكد كالين أن توقعاتهم هي تنفيذ القواعد والإجراءات، لأن المباحثات لن تتقدم ما لم تتم معالجة مخاوف تركيا الأمنية.

وتابع كالين: “قام محاورونا بتدوين ملاحظاتهم حول العملية. سوف يقدمونها لقادتهم. سوف تستمر اتصالاتنا. سنواصل متابعة هذا الأمر بعد أن نرى كيف سيستجيبون لهذه المطالب في الأيام المقبلة “.

وتعارض تركيا انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو بسبب دعمهما المزعوم للتنظيمات الإرهابية داخل تركيا.

وكانت السويد وفنلندا فرضتا حظرا على تصدير الأسلحة إلى تركيا في عام 2019 بسبب هجوم عسكرية تركي على شرق سوريا استهدف القوات الكردية.