أنقرة (زمان التركية) – تضاعفت النفايات الصلبة القادمة من دول الاتحاد الأوروبي إلى تركيا بمقدار ثلاث مرات.

ووفقًا للإحصاءات المعلنة حديثًا، كانت تركيا الدولة التي أرسل إليها الاتحاد الأوروبي أعلى معدل من النفايات الصلبة في عام 2021، بغرض إعادة التدوير.

في عام 2021، بلغت كمية النفايات الصلبة المصدرة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تركيا 14.7 مليون طن. ويشير هذا الرقم إلى زيادة أكثر من ثلاث مرات منذ عام 2004.

وبحسب بيانات “يوروستات” وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي، احتلت الهند المرتبة الثانية بعد تركيا بـ 2.4 مليون طن، واحتلت مصر المرتبة الثالثة بـ 1.9 مليون طن.

ومن الدول الأخرى في الترتيب سويسرا وإنجلترا والنرويج وباكستان وإندونيسيا والولايات المتحدة والمغرب على التوالي.

وزاد معدل النفايات المصدرة من الاتحاد الأوروبي إلى باكستان بشكل كبير في السنوات الأخيرة. وارتفعت كمية النفايات، التي كانت 0.1 مليون طن فقط في عام 2004 ، إلى 1.3 مليون طن في عام 2021. من ناحية أخرى، انخفضت كمية النفايات المرسلة إلى الصين، والتي بلغت ذروتها عند 10 ملايين طن في عام 2009، بشكل كبير هذا العام وانخفضت إلى 0.4 مليون طن.

وزادت كمية النفايات الصلبة المصدرة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى البلدان غير الأعضاء بنسبة 77 في المائة منذ عام 2004، لتصل إلى ما يقرب من 33 مليون طن.

واحتلت هولندا بـ 6.3 مليون طن وبلجيكا 4.3 مليون طن وألمانيا بـ 3.3 مليون طن المراكز الثلاثة الأولى في قائمة دول الاتحاد الأوروبي التي صدرت أكثر قدر من النفايات الصلبة.