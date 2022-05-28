أنقرة (زمان التركية) – أحدث أرسان أرجور، أحد مؤسسي شركة “سادات” الأمنية، جدلا بعد حديثه المثير عن الانتخابات المقبلة.

وقال أرجور في رسالة موجهة إلى المعارضة، عبر تغريدة على تويتر: “لن نسلم الوطن عبر صناديق الاقتراع لمن يتعاون مع أعداء تركيا”.

في وقت لاحق حذف أرجور رسالته التي أثارت رد فعل كبير.

من جهة أخرى خاطب أران أردام، عضو حزب الشعب الجمهوري، أرجور قائلا “هل ستنفذ انقلاب؟ هل سترتكب مجزرة؟ هل ستلجأ إلى عمل إرهابي؟ دعني أقول لك شيئًا، ستعترف بنتائج الانتخابات التي هي أساس القانون الدستوري. وفي الانتخابات، وبعدها مباشرة، ستحاكم أمام المحاكم التركية المستقلة.

أردام اراد الإشارة إلى أن أرسان أرجور يعني أنه لو فازت المعارضة بالانتخابات، فإن شركة سادات ستتحرك لمنع وصولهم إلى السلطة.

ودعا أردام المديرية العامة للأمن ووزارة العدل والمحكمة الدستورية للتحرك بشأن هذه التطورات.

يذكر أن مؤسس سادات، مليح تانري فردي، كان قد قال في تصريحات له: ليس لنا تأثير على السياسة الداخلية. نحن شركة أمنية خاصة وعملائنا هم من القوات المسلحة وقوات الشرطة وأصدقاء تركيا وحلفائها في الخارج، لذلك لا يمكن أن يكون لدينا أي فكرة عن الانتخابات”.