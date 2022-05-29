أنقرة (زمان التركية) – صممت حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا، ثلاث سجون جديدة من النوع “Y”، بطريقة معاكسة للشمس.

حكومة حزب العدالة والتنمية، التي تهدف إلى زيادة السعة الاستيعابية للسجون في عام 2024 إلى 500 ألف سجين، فتحت الآن سجنًا من النوع Y بعد سجون من النوع F و T و C و E.

وتقول الحقوقية زلال أفجي، التي زارت السجون الجديدة، إن أماكن الاحتجاز المكونة من ثلاثة طوابق، تم تخصيصها للسجناء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد المشدد.

وأضافت أفجي أن هذه السجون مصممة بحيث يبقى سجين واحد في كل طابق ويقيم فيها سجين واحد. لا يستطيع السجناء رؤية بعضهم البعض.

وتضيف أفجي: “تم تصميم السجن بطريقة معاكسة للشمس وكانت هناك نافذة صغيرة في الزنازين. وأوضح السجناء أنهم لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم وأنه تم حظر وصولهم إلى ضوء الشمس والهواء النقي”.

وأكدت أفجي أنه حتى لو كانت إجراءات مثل الحبس الانفرادي ضرورية لأسباب أمنية، فلا ينبغي أن تعني أبدًا حرمان السجناء من ضوء النهار والهواء النقي، فهذه عناصر أساسية في الحياة يحق لكل سجين الوصول إليها. بالإضافة إلى ذلك، فإن غياب هذه العناصر يخلق ظروفًا مواتية لانتشار الأمراض.

وتابعت أفجي: “تصميم السجن مصمم بطريقة معاكسة للشمس يُظهر أن الحاجات الحيوية للسجناء يتم التدخل فيها. بالإضافة إلى ذلك، ذكر السجناء الذين قابلناهم أنهم لا يستطيعون الاستفادة من أي أنشطة رياضية، ولا يُسمح لهم بالمحادثة، ولا يمكنهم الاستفادة من ورش العمل والدورات”.