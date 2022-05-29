أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج استطلاع رأي، أن نسبة المؤيدين لأسلوب حكم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ارتفعت بمقدار 2.3% مقارنة بالشهر السابق.

وفق استطلاع أجرته مؤسسة “متروبول” للأبحاث خلال شهر مايو، بعنوان “نبض تركيا”، سئل المشاركون “كيف تجدون الطريقة التي يحكم بها رجب طيب أردوغان البلاد”.

الاستطلاع شارك فيه 2045 شخصًا في الفترة من 13 إلى 20 مايو 2022.

وفقا لنتائج الاستطلاع، ارتفعت في مايو نسبة الذين يؤيدون أسلوب رجب طيب أردوغان، مقارنة مع استطلاعات الرأي التي أجريت في أبريل.

وقال 44.4٪ من المستطلعين “نعم أؤيد”، كانت نسبة الذين قالوا “لا أؤيد” 47.3٪، وكانت نسبة تأييد حكم أردوغان في الشهر السابق 42.1 بالمئة.

وبالنظر إلى الاستطلاع الذي أجرته متروبول على أساس الناخبين وفق الأحزاب، يوافق 86.9 في المائة من ناخبي حزب العدالة والتنمية على طريقة رجب طيب أردوغان في أداء مهامه، بالنظر إلى بيانات أبريل من نفس الاستطلاع، كان هذا المعدل حوالي 91.9 في المائة.

وافق 10.8 في المائة فقط من ناخبي حزب المعارضة الرئيسي حزب الشعب الجمهوري على أسلوب أردوغان في الإدارة، بينما قال 84.6 في المائة إنهم لا يوافقون.

وقد يكون من أهم أسباب زيادة الدعم لأردوغان مؤخرًا، معارضته لانضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو، والعملية العسكرية في شمال العراق، فضلا عن الدور الذي لعبته أنقرة في الأزمة الأوكرانية الروسية.

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