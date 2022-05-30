أنقرة (زمان التركية)ــ توقع الصحفي التركي علاء الدين أكتاش أن يرتفع معدل التضخم النقدي في تركيا، إلى أكثر من 80 في المائة خلال شهر مايو.

وقال أكتاش في مقاله بصحيفة “دنيا” المختصة في الشؤون الاقتصادية، يوم الاثنين، إن التضخم سيتجاوز بكثير 70 بالمئة الذي وصل إليه في أبريل، وذلك بسبب القفزة في أسعار المواد الغذائية والملابس والمطاعم والفنادق، مرجحًا أن ترتفع الأسعار بنسبة 7.5 في المائة على أساس شهري.

من المقرر أن تنشر هيئة الإحصاء التركية بيانات التضخم لشهر مايو يوم الجمعة المقبل.

وقال أكتاش إن أسعار المواد الغذائية، التي تمثل حوالي ربع وزن مؤشر التضخم الإجمالي، ارتفعت على الأرجح بنسبة 14 في المائة هذا الشهر مقارنة بشهر أبريل، لترتفع الزيادة السنوية إلى 115 في المائة.

وأشار الكاتب إلى أن الأسعار المرتفعة للمواد الغذائية هو السبب الرئيسي لعدم إيمان الأتراك بدقة بيانات التضخم الرسمية.

ولفت أكتاش إلى إن أسعار الملابس ارتفعت على الأرجح بنسبة 25 في المائة شهريًا، في حين ارتفعت أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 10 في المائة.

ارتفع التضخم النقدي في تركيا من 16.6 في المائة خلال العام الماضي بعد أن أمر الرئيس رجب طيب أردوغان البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة من 19 في المائة في الربع الأخير من عام 2021 إلى 14 في المائة لتحفيز النمو الاقتصادي.

كبير الاقتصاديين السابق في البنك المركزي التركي، هاكان كارا، حذر في وقت سابق من أن معدل التضخم المرتفع يدمر النظام المالي في تركيا.

وخلال تدوينة على تويتر، قال كارا: “كان هناك تضخم مرتفع في بلدنا بين عامي 1978 و2002. خلال هذه الفترة، بينما كان هناك تعميق مالي خطير في البلدان النظيرة. ولم يتعافى النظام المصرفي إلا بعد أن انخفض التضخم إلى خانة واحدة”.

وشدد الخبير الاقتصادي على أن التضخم الذي بلغ نحو 70 بالمئة يدمر النظام المالي في البلاد.