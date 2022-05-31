أنقرة (زمان التركية) – أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن التطورات في أوكرانيا.

وتضمن الاتصال الهاتفي بحث العلاقات بين الدولتين والقضايا الإقليمية بجانب الاحتلال الروسي لأوكرانيا.

وخلال الاتصال الهاتفي أكد أردوغان لبوتين على الحاجة لاتخاذ إجراءات من شأنها خفض التداعيات السلبية للحرب في أوكرانيا إلى أدنى مستوياتهم، وخلق أجواء آمنة بالمنطقة وإعادة تمهيد أرضية سلمية بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت ممكن.

هذا وأبلغ أردوغان بوتين باستعداد بلاده لاستضافة اجتماع بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في إسطنبول والمشاركة ضمن آلية المراقبة المحتملة في حال ما إن توصل الطرفان الروسي والأوكراني لاتفاق.