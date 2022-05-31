أنقرة (زمان التركية) – أصدرت السلطات في تركيا قرارات اعتقال بحق 40 شخصا، من بينهم موظفين وعسكريين مفصولين تعسفيا.

تم إصدار قرارات الاعتقال بناء على تهمة الانتماء لحركة الخدمة.

انطلقت حملة أمنية بالعديد من المدن مركزها إسطنبول وأنقرة، لاعتقال المطلوبين.

قرارات الاعتقال أصدرتها نيابة أنقرة بحق 15 شخصا، بينهم 3 مدنيين و5 جنود تم فصلهم تعسفيا، وشخص متقاعد، و6 موظفين بقيادة القوات البرية.

وشملت الحملة أيضا 25 شخصا أصدرت نيابة إسطنبول قرارات اعتقال بحقهم.

وبموجب هذه القرارات شنت قوات الأمن حملات متزامنة في العديد من المدن التركية تضمنت إسطنبول وأنقرة وبينجول وبورصة وشانلي أورفة.

هذا وأسفرت الحملات الأمنية عن اعتقال 16 شخصا من بينهم موظفين حكوميين تم فصلهم بموجب مراسيم الطوارئ.