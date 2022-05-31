أنقرة (زمان التركية)ــ اتهمت تركيا جارتها اليونان بعرقلة السلام بين البلدين بسبب بيان صدر مؤخرًا عن وزير الخارجية اليوناني، يأسف فيه على تحويل آيا صوفيا في إسطنبول إلى مسجد.

Αποφράς ημέρα για την εθνική μας μνήμη. Σήμερα, η μετατροπή της Αγίας Σοφίας, ενός Μνημείου της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, σε τζαμί, όπως και ο βανδαλισμός της Αυτοκρατορικής Πύλης, θλίβει κάθε άνθρωπο που σέβεται την ιστορία. pic.twitter.com/3lDEr8Z3yI — Nikos Dendias (@NikosDendias) May 29, 2022

قال الوزير نيكوس ديندياس، في تغريدة على تويتر يوم الأحد، بمناسبة الذكرى 569 لفتح إسطنبول، إن تحول المبنى إلى مسجد “أمر يحزن كل شخص يحترم التاريخ”.

كما تطرق وزير الخارجية اليوناني أيضًا إلى أعمال تخريب تم الإبلاغ عنها في “الباب الإمبراطوري” في الهيكل الشهر الماضي.

1⃣ 569 yıl önce fethedilen İstanbul’a Roma İmparatorluğu’nun veya Bizans’ın hayalini kurarak bakmak kuruntudan ibarettir. 1000 yıl öncesine özlem duyanlar kimin yayılmacı, kimin barışa engel olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 29, 2022

ردا على ذلك، قالت وزارة الدفاع التركية في تغريدة على تويتر، إن أولئك الذين يتوقون لما قبل 1000 عام يكشفون بوضوح من لديه أطماع توسعية ومن يمثل عقبة أمام السلام.

وأضافت: “بعد فتحها قبل 569 عامًا، من الوهم النظر إلى إسطنبول بأحلام الإمبراطورية الرومانية أو البيزنطة. آيا صوفيا كانت تستخدم كمسجد منذ قرون تحت حماية الأمة التركية منذ عام 1453”.

في يوليو 2020، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسومًا رئاسيًا يسمح بتحويل كاتدرائية مسيحية أرثوذكسية تعود للقرن السادس إلى مسجد مرة أخرى بعدما ظل متحفًا منذ عقود.

يذكر أن كنيسة آيا صوفيا جرى تشييدها قبل ما يقرب من 1500 عام ككاتدرائية مسيحية أرثوذكسية، وتم تحويلها إلى مسجد في أعقاب الفتح العثماني لإسطنبول عام 1453. وقد حوّل مؤسس تركيا الحديثة، مصطفى كمال أتاتورك ، المبنى لاحقًا إلى متحف في عام 1934.

واتهمت الوزارة اليونان بالتغاضي عن هدم مساجد على أراضيها، حيث قالت: “أولئك المستاؤون من آيا صوفيا لا يعارضون هدم المساجد في اليونان، كل منها هو تراث ثقافي يعود تاريخه إلى القرن الخامس عشر، وتحويلها لصالات سينما وقاعات عرض وأماكن إقامة ومستودعات. إنه وضع خطير لا يمكن تفسيره حتى بالنفاق”، على حد تعبيرها.