بقلم: هيثم السحماوي

(زمان التركية)-حق الإنسان في الصحة ومشتملات هذا الحق ..

يعتبر الحق في الصحة أهم حق من حقوق الإنسان بعد الحق في الحياة .

وترعى هذا الحق وكل مايتعلق به أحد أهم أجهزة الأمم المتحدة الهامة ، وهي منظمة الصحة العالمية ، التي عملتُ فيها العام الماضي كمستشار لمكتبها بجمهورية مصر العربية .

وقد تم التأكيد على الحق في الصحة في معاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، وفي الدساتير الوطنية في جميع أنحاء العالم.

ومن أمثلة معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 1966

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 1979

اتفاقية حقوق الطفل، 1989

وينص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966) في المادة 12 على أن التدابير التي يلزم اتخاذها من أجل إعمال هذا الحق تشمل ما يلي:

خفض معدل موت المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نموا صحيا؛

تحسين النظافة البيئية والصناعية؛

الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها؛

تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.

والحق في الصحة هو حق شامل لا يقتصر فقط على الصحة الجسدية ، وإنما يشتمل على الحق في الصحة الجسدية والعقلية والنفسية ، وأيضا لا تخاطب الحكومات فقط بالحفاظ على هذا الحق ورعايته وتوفير الرعاية الصحية الجيدة للأفراد ، وإنما الحفاظ على هذا الحق يبدأ أولا من الإنسان ذاته ، بالاهتمام بصحته الجسدية والعقلية والنفسية .

فيجب أن يتحرى الإنسان الدقة قدر المستطاع في أن يكون كل ما يأكل أو يشرب هو شئ آمن لا يضر صحته ، إضافة إلى الحرص على ممارسة أي نوع من أنواع الأنشطة الرياضية التي تحافظ على صحة الإنسان وتساعده في تجنب الأمراض ، ولعل خير مايقال هنا هي مقولة نحفظها جميعا ، ولكن معظمنا لا يراعي الالتزام بها وهي مقولة ” الوقاية خير من العلاج” .

أما بالنسبة للصحة العقلية والنفسية للإنسان ، فيجب الحفاظ عليها أيضا وتجنب كل ما يضرها ، ومن أكثر ما يمكن أن يغذي عقولنا ويحافظ عليها هي القراءة والفكر ؟ أتذكر في هذا المقام نقاشا دار بيني وبين أستاذي وصديقي عالم الطب والتاريخ الدكتور وسيم السيسي حول أهمية القراءة فقال لي (قالوا إن الإنسان كائن حي عاقل، وقالوا إنه كائن حي ناطق، وقالوا إنه كائن حي ذو تاريخ، ونحن نستطيع أن نقول إن الإنسان كائن حي قارئ، ونستطيع أن نفرق بين إنسان وآخر على هذا الأساس).

وحكى لي أنه عندما كان في إنجلترا وجد عربة قطار بها عشرون راكبا 19 منهم يقرؤون وواحد لا يقرأ لأنه كان يربت (يطبطب) على كلبه.

أما عن التفكير وأهميته للحفاظ على صحتنا ، فأحيل القارئ إلى كتاب رائع للأستاذ عباس محمود العقاد كتبه حول هذا الموضوع بعنوان “التفكير فريضة”

وقال الدكتور طه حسين في ذلك (سر العظمة عند العلماء وأصحاب المذاهب هو الفكر، وسر الخيبة عند القطيع الإنساني الكبير هو الجسد! يخافون عليه الشيخوخة والموت، يتأنقون في لون الحذاء، ونادرًا ما يتأنقون في أفكارهم أو سلوكهم أو أخلاقهم!

وللموسيقى هنا أيضا أهمية كبيرة في الحفاظ على صحة الإنسان ، وتقوية مناعته الجمالية والروحية ووقايته من خطر كل ما يتعرض له من صور وأشكال القبح المختلفة.