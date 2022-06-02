أنقرة (زمان التركية) – انتقد رئيس حزب المستقبل التركي، أحمد داود أوغلو، هجوم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على المشاركين في إحياء ذكرى تظاهرات جيزي بارك ووصفهم بالفسدة والعاهرين.

وخلال تغريدة نشرها على تويتر، استنكر داود أوغلو إقدام رئيس الدولة على إهانة مواطنيها، قائلا: “تحلى بالأدب! كيف يمكنك إهانة مواطني دولة أنت رئيس لها؟ لنقل إن هناك افتقار للتنوير، لكن الأدب هو أساس إيماننا”.

يُذكر أن أردوغان هاجم المشاركين في تظاهرات حديقة جيزي خلال كلمته في اجتماع الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم، قائلا: “كانوا يدنسون الجامع من الداخل. إنهم فاسدون. إنهم عاهرات”.

وتصدر هجوم الرئيس رجب طيب أردوغان على متظاهري جيزي بارك، وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا، حيث أصبحت كلمة “sürtük” التي تعني بالعربية “عاهرة”، الأكثر تداولا على تويتر.

هاجم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الراغبين في إحياء الذكري التاسعة لتظاهرات جيزي بارك، قائلا إن الشرارة التي انطقلت قبل 9 سنوات بذريعة حماية الأشجار، تحولت فجأة إلى احتجاج، وكاد هؤلاء الذين نظموا الاحتجاج، أن يلوثوا المساجد من الداخل.

وأضاف أردوغان: “هؤلاء فاسدون، عاهرات، قطاع طرق، إرهابيون، نحن نعلم بالفعل أي القوى التي كانت وراء أحداث جيزي. كان السيد رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، هناك معهم”.

أمينة حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، جانان قافتانجي أوغلو، شاركت تصريحات أردوغان، وعلقت قائلة: “وأنت؟”. يا أردوغان.

البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري في مرسين، علي ماهر بشارير، قال في تغريدة: “نائبات حزب العدالة والتنمية اللاتي كن يقلن إنه كان لا يوجد كلمة امرأة قبل حزب العدالة والتنمية، بماذا يصفون تصريحات أردوغان القبيحة المخزية؟”.

يذكر أن الشرطة التركية اشتبكت يوم الأربعاء مع متظاهرين حول ساحة تقسيم الرئيسية في إسطنبول أثناء تجمعهم لإحياء ذكرى المظاهرات المناهضة للحكومة، والتي اندلعت عام 2013 في حديقة جيزي القريبة.