أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاع رأي حديث أن رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، سيتفوق على الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في حال بلوغ الجولة الثانية من الانتخابات.

أجرت شركة “جازيجي” استطلاعا للرأي، سألت خلاله المشاركين لمن سيصوتون إذا كانت هناك جولة ثانية من الانتخابات بين أردوغان وكيليتشدارأوغلو.

ووفقا لنتائج استطلاع الرأي، فإن معدل تصويت كيليتشدار أوغلو 52.6٪، بينما كان معدل تصويت أردوغان 47.4%.

كما كشف الاستطلاع، أن تحالف الأمة المعارض يتجاوز نسبة 50 في المائة.

وبحسب نتائج الاستطلاع، بلغ معدل تصويت تحالف الأمة 51.6 في المائة، في حين تم تحديد معدل تصويت تحالف الشعب بـ 48.4 في المائة.

وكانت نسبة تأييد الأحزاب على النحو التالي: حزب العدالة والتنمية: 35.4 في المائة. حزب الشعب الجمهوري: 26.7 في المائة. الشعوب الديمقراطي : 11.2 بالمائة. حزب الجيد : 11.2٪. الحركة القومية: 8.8 بالمائة.

وعند توزيع المترددين كانت نسبة تصويت تحالف الشعب 48.4٪ ونسبة تصويت تحالف الأمة 51.6٪.

ويعتبر زعيم المعارضة كليتشدار أوغلو من بين الأسماء المطروحة على الساحة لمنافسة أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكنه لم يعلن بشكل رسمي ترشحه.

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