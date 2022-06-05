أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب السعادة، تمال كرمولا أوغلو، إنه يجب إقامة دولة تسود فيها العدالة الاجتماعية، واستقلال القضاء.

في خطابه خلال اجتماع رؤساء المقاطعات ومفتشي المقاطعات، كشف رئيس حزب السعادة، عن وثيقة “الحياة الإنسانية” التي يتعهد حزبه بتطبيقها، حال الوصول إلى السلطة.

وأوضح كرمولا أوغلو أن هدف حزبه الأساسي هو ضمان العدالة والمساواة أمام القانون والتخلص من آلية تنشئة المؤيدين وإقامة نظام تشاركي مع المواطنين.

وأضاف كرمولا أوغلو: “هؤلاء الناس يرفضون الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى للحياة. يريد الناس أن يحصلوا على ما هو عادل وما هو صحيح. لهذا السبب، لن نسمح أبدًا بأن تكون السعادة والسلام ملكًا للقلة، طالما هذا ممكن لنا جميعًا. سوف نعترض دائمًا على التسامح مع القلة السعيدة. كلنا نطالب بحياة إنسانية”.

ويوصف رجال الأعمال المقربين من حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يحصلون على أغلب المناقصات والصفقات الحكومية، بـ “القلة السعيدة”.

وأعرب كرمولا أوغلو عن أمله في “تغيير النموذج الاقتصادي الذي يضر بالشعور بالانتماء إلى تركيا من خلال التسبب في تجريد الشعب من ممتلكاته”.

وأكد كرمولا أوغلو أن حزبه “سيبني تركيا وسينقذها من كونها دولة متوسطة الأداء، ويعيد تطبيعها بالمعايير الأساسية للديمقراطية”.

وتابع رئيس حزب السعادة: “سنقوم بتغيير مفهوم العدالة والقضاء بشكل جذري.. سننهي وصاية السياسة على مؤسسة العدل… لن نكون أبدًا مثل أولئك الذين وضعوا أنفسهم في مكان الدولة بعد انتخابهم”.

كما أشار كرمولا أوغلو إلى أنهم سيعملون على إتاحة غذاء رخيص وعالي الجودة، وسيركزون على السياسات الزراعية التي من شأنها زيادة إنتاج الغذاء في تركيا.