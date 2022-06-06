أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، إن يوم الانتخابات سيكون حاسمًا.

باباجان قال خلال حضوره حفل افتتاح مبنى لحزب في اسطنبول أمس الأحد، أنه عندما يأتي يوم الانتخابات، ويصوت الناخبون لحزب الديمقراطية والتقدم، ستهتز جدران القصر الرئاسي في أنقرة، وعندما يأتي حزب الديمقراطية والتقدم للحكم وتسقط الإدارة السيئة، سيبدأ حل مشاكل تركيا بسرعة.

وأضاف باباجان الذي كان ضمن تشكيلة حكومة العدالة والتنمية لفترة طويلة، إن كسب ثقة المواطنين يكمن في 8 عناصر، وهما عندما تتكلم تقول الحقيقة، الوفاء بالوعود، عدم خيانة الثقة، التصرف وفق القانون والعدالة، العمل مع أشخاص أكفاء ومؤهلين وصادقين، اتخاذ القرار بالتشاور، الشفافية والتفتح، الاستعداد لتحمل المسؤولية.

وتابع باباجان نائب رئيس وزراء تركيا الأسبق: “تركيا بلد جميل جدا، بلد كبير جدا. يبلغ عدد سكانها 84 مليون نسمة، ولدينا أكبر عدد من السكان في أوروبا. لدينا أيضًا أصغر السكان مع أدنى متوسط ​​عمر. لدينا أكبر مساحة وأكبر مناطق زراعية. لكن لدينا أيضًا إدارة سيئة للغاية. هدفنا الوحيد هو تركيا حرة وغنية”.

يذكر أن حزب الديمقراطية والتقدم، انضم إلى تحالف الأمة المعارض الذي يضم أحزاب الشعب الجمهوري، الخير، السعادة، والمستقبل، وأعلنوا العمل على العودة إلى نظام الحكم البرلماني، واختيار مرشح مشترك للمعارضة لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.