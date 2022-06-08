أنقرة (زمان التركية) – قدم حزب الشعوب الديمقراطي، استجوابا في البرلمان التركي، للتحقيق بخصوص إدعاءات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن متظاهري جيزي بارك عام 2013 شربوا الخمر داخل المسجد.

وفي الذكري التاسعة على مظاهرات جيزيي، أعاد الرئيس أردوغان تصريحاته التي قالها في عام 2013، بأن متظاهري جيزي بارك شربوا الخمر داخل مسجد “بزم عالم سلطان” في إسطنبول، وأنه لديه صور توثق ذلك.

وبناء عليه، قدم نواب رئيس حزب الشعوب الديمقراطي في البرلمان،ميرال دانيش وساروهان أولوتش، استجوابا برلمانيا، للتحقيق حول صحة تصريحات أردوغان، وطالبوا بتقديم الصور والأدلة التي تثبت ذلك.

وتضمن الاستجواب تصريحات مؤذن المسجد، فؤاد يلدريم، الذي نفي شرب المتظاهرين للخمر داخل المسجد، مؤكدا أنه إذا كان حدث ذلك، لتم طرد هؤلاء من قبل النشطاء.

وأشار يلدريم إلى أنه تم علاج المتظاهرين فقط داخل المسجد، فضلا عن إيواء المتظاهرين الهاربين من قنابل الغاز التي أطلقتها الشرطة.