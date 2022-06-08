أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات في تركيا، عددا من الصحفيين البارزين في مدينة دياربكر.

من بين الصحفيين المعتقلين رئيس جمعية دجلة والفرات للصحفيين، سردار ألتان، ومديرة موقع JINNEWS الإخباري، صفية ألاجاش.

وشهدت ساعات الصباح مداهمة عناصر الشرطة لمنازل العديد من الصحفيين بالمدينة.

وكالة أنباء Mezopotamya، أفادت أن قوات الأمن اعتقلت أيضا الصحفيين عمر شاليك، وسعاد دوغوهان، ورمضان جاجيكان، وبريفان كاراتوراك، وأسمر تونش، وناشا توبراك، وزين العابدين بولوت بجانب المحرر بوكالة أنباء Mezopotamya ،عزيز أورتش، والمحررة بموقع JINNEWS، جولشان كوتشوك.

ويعاني العاملين في مجال الصحافة من ضغوطات واسعة، ويقبع العديد من الصحفيين في السجون، وبات يطلق علي تركيا وصف أكبر سجن للصحفيين في العالم، وفق ما ورد في تقارير منظمة مراسلين بلا حدود مؤخرا.