أنقرة (زمان التركية)_ وصل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إلى تركيا في زيارة رسمية.

زيارة مادورو لتركيا جاءت في أعقاب استبعاده من قبل الولايات المتحدة من قمة في لوس أنجلوس حضرها زعماء آخرون من أمريكا اللاتينية.

وعرضت قناة (VTV) الرسمية لقطات وصول مادورو إلى مطار أنقرة، حيث استقبله كبار المسؤولين في تركيا.

وكتب مادورو على تويتر “يسعدني أن أبدأ هذه الجولة الدولية في أراضي تركيا الشقيقة. إنني أقدر الترحيب الحار والمودة التي أظهروها لنا. أنا واثق من أننا سنعمل على توطيد أواصر الاتحاد والتعاون بين شعوبنا “.

لم تتم دعوة فنزويلا ونيكاراغوا وكوبا لحضور قمة للأمريكتين استمرت أسبوعًا واستضافتها واشنطن، علمًا أن رئيس المكسيك لم يشارك في الحدث احتجاجا على استبعاد زعماء الدول الثلاث.

كما غاب قادة ما يسمى بـ”المثلث الشمالي للسلفادور وغواتيمالا وهندوراس”، على الرغم من أنه من المتوقع أن تكون الهجرة غير الشرعية من المنطقة نقطة نقاش رئيسية.

ووصل مادورو إلى تركيا الثلاثاء، بعد ساعات من وصول وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

لافروف وصل تركيا لبحث حظر صادرات الحبوب من أوكرانيا، بسبب الحرب الروسية على جارتها.

ولم يعرف ما إذا كان مادورو ولافروف سيلتقيان، لكن الزعيم الفنزويلي سيستقبله نظيره رجب طيب أردوغان، بحسب بيان صادر من الرئاسة التركية.

وقال البيان الصادر من مكتب أردوغان: “ستتم مراجعة جميع جوانب العلاقات التركية الفنزويلية ومناقشة خطوات تعزيز العلاقات”.