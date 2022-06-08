أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاع رأي حديث، أن 55٪ من المواطنين يقولون إن حزب العدالة والتنمية هو حزب الأغنياء.

أوزار سنجار مؤسس ومدير مؤسسة “متروبول” كشف عن نتائج استطلاع رأي أجري الشهر الماضي، وتضمن سؤالا للمشاركين يقول: “هل حزب العدالة والتنمية حزب الأغنياء أم الفقراء؟”.

وبحسب نتائج الاستطلاع، أجاب 55 في المائة من المواطنين بأن العدالة والتنمية “حزب الأثرياء والنخبة”.

وأوضح 24.2٪ من ناخبي حزب العدالة والتنمية أن حزبهم هو “حزب الأغنياء والمتميزين، بينما أجاب 57.7٪ بأنه “حزب الفقراء”.

واعتبر أغلب المنتمين لحزب الجيد، أن العدالة والتنمية “حزب الأغنياء والنخبة” بنسبة تفوق 95 بالمئة.

وذكر الاستطلاع، أن 88.9٪ من العلمانيون، يقولون إن حزب العدالة والتنمية هو حزب الأغنياء والمتميزين، حيث يأتي العلمانيون في المرتبة الثانية.

وكانت الهوية السياسية التي تضم أكبر عدد من الأشخاص الذين يعتقدون أن حزب العدالة والتنمية هو “حزب الفقراء” هي الشريحة المحافظة، حيث أيد 52.1٪ من المحافظين الذين شاركوا في الاستطلاع أن حزب العدالة والتنمية هو “حزب الفقراء”.