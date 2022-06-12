أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، إن نهاية الطريق تلوح في الأفق أمام الأثرياء الذين يسكنون في القصر الرئاسي التركي.

تصريحات باباجان جاءت خلال مؤتمر لحزبه في مقاطعة إزمير، حيث أوضح.

وأضاف باباجان: “قال أردوغان إنه لا يوجد أحد جائع في تركيا، أشعر بالخجل تجاه هذه التصريحات التي أنكر فيها الرئيس نفسه وجود أحد جائع في بلاده.، بينما اعترف أحد وزراء أردوغان صراحةً بأنهم يزيدون من فقر محدودي الدخل. إنهم لا يخجلون أبدا، ولا يملون أبدا”.

وأكد باباجان أنهم سيصلحون الاقتصاد الذي حطمته حكومة أردوغان في منتصف الليل، بحلول وضح النهار.

وذكر باباجان بتجاهل أردوغان لحزب الديمقراطية والتقدم، حيث قال: “سيد أردوغان؛ أنت تعلم جيدًا انتصار المتجاهلين. لقد جئت إلى السلطة في عام 2002 بدعم من تلك الكتلة الصامتة. الآن سيفوز أولئك الذين تم تجاهلتهم وستبدأ مرحلة تقاعدك. سنفوز بـ تركيا كلها، بما في ذلك أنتم”.

يذكر أن المعارضة تسعى لإسقاط نظام أردوغان في الانتخابات المقبلة.