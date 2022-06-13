أنقرة (زمان التركية) – تستعد شركة أبو ظبي التنموية القابضة، التي تعد الصندوق الاستثماري لدولة لإمارات العربية المتحدة، لشراء شركة الدواء التركية Birgi Mefar.

وتم الكشف عن هذه الخطوة خلال تغريدة نشرتها حكومة أبو ظبي عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر.

وذكرت حكومة أبو ظبي في تغريدتها أن الصندوق يسعى لشراء مجموعة Birgi Mefar وتعزيز مكانتها الرائدة في قطاع علوم الحياة.

تأسست شركة Birgi الصناعية عام 1963 على يد عدنان بيرجي لتتطور لاحقا إلى مجموعة تضم حاليا وحدات بقطاع الإنتاج والتوزيع والخدمات.

وفي يونيو/ حزيران من عام 2011 تم بيعها إلى شركتي Ethemba Capital وStage Capital.

جدير بالذكر أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أجرى زيارة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 إلى العاصمة التركية، أنقرة، التقى خلالها بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان لطي صفحة الخلاف بين البلدين. وتضمنت الزيارة توقيع اتفاقيات تشمل استثمارات إماراتية مباشرة في تركيا، بجانب مذكرات تفاهم ستعزز التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والطاقة والبيئة.