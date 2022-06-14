انقرة (زمان التركية) – طالب وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، الإسرائيليين الذين يزورون إسطنبول بمغادرتها في أقرب وقت ممكن.

مطالبة لبيد، جاءت عبر حسابه على تويتر، حيث قال: “أحث المواطنين الإسرائيليين على عدم السفر إلى تركيا وخاصة إسطنبول بسبب محاولات إيران تنظيم هجوم إرهابي ضد إسرائيليين”.



وأضاف لبيد: “نأمل ألا يكون هذا التحذير ساري المفعول لفترة طويلة. هذا هو موسم السياحة. تُبذل كل الجهود لضمان الأمن في أسرع وقت ممكن، لضمان وصول الإسرائيليين إلى تركيا وقضاء وقت ممتع هناك”.



وشكر لبيد الحكومة التركية على جهودها لضمان سلامة المواطنين الإسرائيليين، مؤكدا أن السياحة مهمة لكلا البلدين تركيا وإسرائيل.

