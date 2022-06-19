انقرة (زمان التركية) – قال نائب وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، حسن بيوكدادا، إن تركيا دولة فقيرة، لأن إنتاجها القومي ضعيف في ظل محدودية الصناعة.

تسببت التصريحات التي أدلى بها بيوكدادا خلال مناقشة “مشروع قانون تعديل قانون المناطق الصناعية” في مجلس النواب بحالة جدل في تركيا.

وقال حسن بويوكديد، نائب وزير الصناعة والتكنولوجيا، إن تركيا دولة فقيرة بإجمالي ناتج قومي يبلغ 8 آلاف و 500 دولار. نحن نصرخ: زراعة، زراعة، لكن الأموال التي تجلبها لنا تبلغ 50 مليار دولار”.

قال بويوكديد إنه يجب زيادة المنطقة الصناعية، وذكر أن مساحة “ألمانيا أقل من نصف بلدنا. إذ تبلغ 360 ألف كيلومتر مربع، و4.5 في المائة من مساحتها للصناعة. حتى لو كانت غابات أو أراض زراعية، فإنهم يحولونها إلى صناعة.

بحسب صحيفة جمهوريت، ذكر بويوكديد أن تركيا مساحتها 780 ألف كيلومتر مربع، لكن المنطقة الصناعية مساحتها 110 آلاف هكتار، وقال: إن “تركيا في مجموعة البلدان ذات الصناعة الضعيفة في الوقت الحالي، “280 ألف هكتار من الصناعة، أمر مضحك للغاية”.

وصف بيوكدادا في تصريحاته تركيا بأنها بلد فقيرة، حيث قال: “تركيا دولة يبلغ ناتجها القومي الإجمالي 8 آلاف و 500 دولار، وهي دولة فقيرة أو متوسطة الحجم. مع 280 ألف هكتار من المنطقة الصناعية، تنتج تركيا 8 آلاف و500 دولار من الناتج القومي الإجمالي”.

وذكر بيوكدادا أن إجمالي الناتج القومي لإيطاليا 31 ألف دولار في 650 ألف هكتار، وفرنسا 39 ألف دولار في 922 ألف هكتار، وألمانيا 46 ألف دولار في 1.5 مليون هكتار، لذلك فالمنحنى واضح، وهذا المنحنى يحتاج إلى تصحيح .

وأشار المسؤول التركي إلى أن بلاده ضمن خط الفقر البالغ 8 آلاف و500 دولار، فلا يمكن أن تنقذ نفسها.