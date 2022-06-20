أنقرة (زمان التركية) – أجرى مجلس القضاة والمدعين العامين في تركيا حركة تنقلات واسعة، شملت ما مجموعه 5426 قاضٍ ومدعي عام.

بموجب المرسوم القضائي والإداري الصيفي، الصادر عن الغرفة الأولى لمجلس القضاة والمدعين العامين لعام 2022، تم تغيير أماكن عمل 5075 من القضاة و351 من مدعي العموم.

ومن ضمن التغييرات، تم نقل رئيس النيابة العامة في قونية رمضان سولماز إلى مكتب المدعي العام في بورصة، وتم تعيين رئيس النيابة العامة في أنطاليا خليل إينال في مكتب المدعي العام في قونية، وتم تعيين نائب المدعي العام في اسطنبول ظافر كوتش في مكتب المدعي العام في أنطاليا.

كما تم تعيين رئيس النيابة العامة في قوجايلي، حبيب كوركماز، في منصب المدعي العام في قيصري، وتم تعيين المدعي العام للمحكمة العليا علي يلدان في منصب المدعي العام في قيصري.

وتم استبدال المدعين العامين في العديد من المقاطعات، بما في ذلك بدليس وكرمان وموغلا وبالكسير وفان.

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