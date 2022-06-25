أنقرة (زمان التركية) – قال تقرير حقوقي مشترك ، إن تركيا أصبحت بأكملها موطنا للتعذيب.

نشرت جمعية حقوق الإنسان (İHD) ومؤسسة حقوق الإنسان التركية (TİHV) بيانًا مشتركًا في “يوم التضامن مع المُعذَّبين”.

تذكيرًا بأن تركيا قبلت اتفاقية مناهضة التعذيب في عام 1988، ذكر البيان أن التعذيب وسوء المعاملة في تركيا لا يزالان موجودًا كممارسة منهجية للدولة على مدار تاريخ الجمهورية.

وتم التأكيد على أنه نتيجة للقوة السياسية الحالية، التي جعلت كل قضايا البلاد، من الاقتصاد إلى الصحة العامة، مشكلة أمنية، فإن أسلوب الإدارة القائم على الضغط والسيطرة، يتزايد يوما بعد يوم، أصبحت تركيا كلها تقريباً مكاناً للتعذيب.

وأضاف البيان: أن عبارة “عدم التسامح مطلقا مع التعذيب” في تركيا أصبحت من الماضي ومجرد خطاب دعائي، نتيجة الاستبداد المتزايد للسلطة السياسية وانتهاك الضمانات الإجرائية لأسباب مثل تجنب السيطرة على القوانين والقواعد والأعراف، والتعسف والإهمال المتعمد، التي انتشرت على مستويات مختلفة من سلطة الدولة.

وخلال البيان، قال يحيى كرابش، المصاب بكدمة في عينه، إنه تعرض للتعذيب لمدة 4 أيام، لكن الأطباء منعوا من إصدار بلاغ بالاعتداء في المستشفى الذي نقل إليه، وتم إصدار تقرير “اعتداء بسيط”.

وشدد البيان على أن التعذيب وسوء المعاملة أمران غير قانونيين وغير خاضعين للرقابة ولا يعاقب عليهما ويتجاهلهما بل ويشجعانه من قبل السلطة السياسية، وهو ما يتجاوز بكثير سلطة سلطات إنفاذ القانون لاستخدام القوة المحددة في القانون العالمي وقوانين الدولة.

وتابع البيان: “هذا أصبح العنف أمرًا عاديًا، وأصبح جزءًا من الحياة اليومية، وأصبح جزءًا منه. النساء والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والخناثى، والعاملين، والمدافعين عن الحياة، وأعضاء ومديري الأحزاب السياسية، وأعضاء ومديري المنظمات المهنية، ونشطاء حقوق الإنسان، الذين يريدون استخدام حريتهم في التجمع والتظاهر سلمياً، والتي تشكل أساس المجتمع الديمقراطي في جميع أنحاء العام ويضمنه الدستور. وقد تعرض المدافعون لهذا العنف الوحشي الذي يمارسه تطبيق القانون “.

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