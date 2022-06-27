أنقرة (زمان التركية) – أعلنت تركيا أن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، سيجري زيارة إلى أنقرة لعقد سلسلة من اللقاءات الرسمية مع المسؤولين الأتراك.

وأوضحت وزارة الخارجية التركية عبر موقعها الرسمي أن عبد اللهيان سيجري زيارته إلى تركيا اليوم الاثنين الموافق 27 يونيو/ حزيران.

وأكدت الخارجية أن اللقاءات التي ستعقد على هامش الزيارة ستتضمن القضايا الإقليمية والدولية والقضايا المتصدرة لأجندة الدولتين.

تأتي الزيارة في ظل اتهامات إسرائيلية لإيران بتنفيذ عمليات لاغتيال إسرائيليين في تركيا.

ويوم الخميس الماضي، تم اعتقال إيرانيين في تركيا يُزعم أنهم يستعدون لمهاجمة مواطنين إسرائيليين. بينما أفادت إدارة شرطة إسطنبول أن 5 إيرانيين تم القبض عليهم في العملية، ذكر مسؤول استخبارات إسرائيلي أن 10 أشخاص اعتقلوا في بيانه يوم الجمعة.

كان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد قال في 13 يونيو الجاري إنه يجب على الإسرائيليين في تركيا العودة إلى بلادهم في أقرب وقت ممكن.

كما رفعت وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي مستوى التحذير من خطر السفر إلى تركيا إلى أعلى مستوى.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في منشور على تويتر إن هدف إسرائيل هو “تدمير العلاقات بين طهران وأنقرة البلدين المسلمين” ووصف زاده ادعاءات تل أبيب بـ “السخيفة”، بعد إعلان تل أبيب عن الإيقاع بشبكة اغتيال إيرانية تستهدف الإسرائيليين في تركيا.