أنقرة (زمان التركية) – رصد تقرير حقوقي حديث 108 من المتورطين بجرائم التعذيب وسوء معاملة المعتقلين في تركيا.

منظمة “AST ” المدافعة عن حقوق الإنسان في تركيا، التي تحقق في مزاعم الانتهاكات الحقوقية والمحاكمات غير القانونية والتعذيب وسوء المعاملة، تعمل على فضح مرتكبي جرائم التعذيب المنهجي.

تم نشر الجزء الثاني من سلسلة التقارير المنظمة بعنوان “مرتكبي التعذيب”. في هذا التقرير، تم تضمين وثائق حول ما مجموعه 108 من المسؤولين الحكوميين المتورطين في التعذيب وسوء المعاملة، باللغتين التركية والإنجليزية.

وفي نفس اليوم، تم تنظيم فعالية احتجاج افتراضي على موقع يوتيوب تزامنا مع “يوم دعم ضحايا التعذيب”. الاحتجاج، شاهده 21 ألف مستخدم، بمن مختلف أنحاء العالم.

ولفتت المنظمة، التي أجرت أبحاثًا حول التعذيب وسوء المعاملة في تركيا لفترة من الوقت، الانتباه إلى قضايا التعذيب ومرتكبيها، بناءً على المقابلات مع الضحايا والبيانات الرسمية وقرارات الضاء والتقارير الطبية والشكاوى الجنائية.

مقررو المنظمة، وبتنسيق مع الصحفي الاستقصائي التركي بولنت جيهان، قاموا بتوثيق تجارب ضحايا التعذيب أثناء الاحتجاز والسجون والاستجواب غير القانوني عن طريق الاختطاف، في تقاريرهم السابقة عن “التعذيب”.

وتم تقديم هذه التقارير إلى لجنة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، وأعلنت AST أنها ستبذل جهودًا لمعاقبة المسؤولين العموميين الذين تورطوا في جريمة التعذيب أمام القانون.