أنقرة (زمان التركية)ــ قفز معدل التضخم النقدي في تركيا بنسبة 4.95 في المائة على أساس شهري، خلال يونيو، مسجلا 78.62 في المائة على أساس سنوي، وفق بيانات رسمية.

وكان معدل التضخم النقدي السنوي في تركيا يبلغ 73.5 بالمئة خلال شهر مايو الماضي.

وفقًا لبيانات هيئة الإحصاء التركية اليوم الاثنين، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 42.35 في المائة في يونيو مقارنة بشهر ديسمبر من العام الماضي وبنسبة 78.62 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

ومن المنتظر أن تعلن مؤسسة “مجموعة أبحاث التضخم” عن بياناتها لمعدل التضخم في تركيا، والتي تفوق بكثير المعلن رسميًا.

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